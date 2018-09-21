Tanla ile Batuhan evlendi

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olan Tanla Mustafa ile genç işadamı Batuhan Güngör, düzenlenen törenle yaşamlarını birleştirdi.
Bayraklı Saime Sultan Yalısı'nda gerçekleşen nikah ve düğün, çiftin yakınlarının yanısıra arkadaş grubundan da çok sayıda konuğu bir araya getirdi.
4 yıl önce arkadaş ortamında tanışan, geçen yıl ağustos ayında evlilik kararı veren çiftin aile arasında gerçekleşen nişan töreninin ardından düzenlenen nikah töreninde Derinsu Berke, Batuhan Erdem, Ali Şencan ve Hamza Çavuşoğlu tanıklık yaptı. Çiftin anne ve babaları Mehmet Ali- Sevilay Güngör ve Ebru- Volkan Mustafa çiftleri çocuklarının mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan konukları karşılayarak tebrikleri kabul etti. Çift bayalı için Uzakdoğu'yu tercih etti.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi: Saimesultandadugun
01)Tanla-Batuhan Güngör
02)Karya, Mert- Saide Mustafa
03) Mehmet Ali- Sevilay Güngör, Ebru- Volkan Mustafa
04)Ela- Erkan, Serra Göksu
05)Cömert- Ebru Mustafa
06)Didem Darcan
07)Serra, Selin Kavacıklı, Berca Tufan, Karya Mustafa
08)Dila- Erdem Darcan
09) Şebnem - Gökay güleç
10)Tuğba gürer
11)Şimay Şenbahar, Ece Eryener,Tolga Kamil, Elif Şanlı
12)Şafak Hasergin, Barışcan- Yonca Çiftci, Berkay Özsoy
13)Melih- Nebahat Darcan, Hürrem, Sel, Emel, Birol Yaraş
14)Batuhan Aydinç- Özge Çetin
15)Demir Bulut Berke- Tanju Ayşe Oflaz
16)Şenay- Hüseyin Tokatlı, Simay Tokatlı
17)Fergün, Sırma Özsoydan, İrek- Berk Kandillioğlu, Melisa Özsoydan
18)Metin Sancak