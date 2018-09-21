Tanla ile Batuhan evlendi

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olan Tanla Mustafa ile genç işadamı Batuhan Güngör, düzenlenen törenle yaşamlarını birleştirdi.

Bayraklı Saime Sultan Yalısı'nda gerçekleşen nikah ve düğün, çiftin yakınlarının yanısıra arkadaş grubundan da çok sayıda konuğu bir araya getirdi.

4 yıl önce arkadaş ortamında tanışan, geçen yıl ağustos ayında evlilik kararı veren çiftin aile arasında gerçekleşen nişan töreninin ardından düzenlenen nikah töreninde Derinsu Berke, Batuhan Erdem, Ali Şencan ve Hamza Çavuşoğlu tanıklık yaptı. Çiftin anne ve babaları Mehmet Ali- Sevilay Güngör ve Ebru- Volkan Mustafa çiftleri çocuklarının mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan konukları karşılayarak tebrikleri kabul etti. Çift bayalı için Uzakdoğu'yu tercih etti.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi: Saimesultandadugun

01)Tanla-Batuhan Güngör

02)Karya, Mert- Saide Mustafa

03) Mehmet Ali- Sevilay Güngör, Ebru- Volkan Mustafa

04)Ela- Erkan, Serra Göksu

05)Cömert- Ebru Mustafa

06)Didem Darcan

07)Serra, Selin Kavacıklı, Berca Tufan, Karya Mustafa

08)Dila- Erdem Darcan

09) Şebnem - Gökay güleç

10)Tuğba gürer

11)Şimay Şenbahar, Ece Eryener,Tolga Kamil, Elif Şanlı

12)Şafak Hasergin, Barışcan- Yonca Çiftci, Berkay Özsoy

13)Melih- Nebahat Darcan, Hürrem, Sel, Emel, Birol Yaraş

14)Batuhan Aydinç- Özge Çetin

15)Demir Bulut Berke- Tanju Ayşe Oflaz

16)Şenay- Hüseyin Tokatlı, Simay Tokatlı

17)Fergün, Sırma Özsoydan, İrek- Berk Kandillioğlu, Melisa Özsoydan

18)Metin Sancak