Tanker TIR'a çarptı: 1 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kimyasal madde yüklü tanker TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralan tanker sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Site Durağı mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Oğuzhan Parlak idaresindeki 41 R 7733 plakalı kimyasal madde yüklü tanker önünde ilerlemekte olan Mehmet Acar idaresindeki 41 UH 484 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Tanker sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oğuzhan Parlak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.