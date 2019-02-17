Talih kuşu Antalya'da takıldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - YILBAŞI özel çekilişinde ikinci büyük ikramiye olan 7 milyon TL'yi Antalya'ya getiren talih kuşu, şans dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana oynanan şans oyunlarında 5 büyük bir de 100 bin TL'lik ikramiyeyi Antalyalılara kazandıran talih kuşu, hem vatandaşları hem de şans oyunları bayilerini mutlu etti.

Milli Piyango İdaresi tarafından 2019 Ocak ayında gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde bilet alan bir kişi 70 milyon TL'nin sahibi oldu. Talihli henüz ortaya çıkmazken ikinci büyük ikramiye olan 7 milyon TL ise Antalya'ya çıktı. Kısa sürede biletini nakde çeviren vatandaş, kimlik bilgilerini güvenlik nedeniyle gizli tuttu. Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 6 çekilişin büyük ikramiyelerinin talihlilerinin yine Antalya'dan çıktığı öğrenildi.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu talih kuşunun Antalya'nın üzerinde uçmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaşlara şans dağıtmada aracı oldukları için bayilerin de mutlu olduğunu kaydeden Çobanoğlu, “Yılbaşında ikinci büyük ikramiye olan 7 milyon TL Antalya'dan çıktı. 19 Ocak tarihinde yapılan çekilişte 4 milyon TL'lik büyük ikramiye yine Antalya'ya çıktı. 2 Şubat Sayısal Loto çekilişinde yaklaşık 4 milyon TL'lik ikramiye ve 9 Şubat çekilişinde 2.5 milyon TL ve 100 bin TL yine Antalya'dan çıktı. Talih kuşu Antalya'nın üzerinde uçmaya devam ediyor. Bayilerimizi tebrik ediyoruz. Vatandaşların göstermiş olduğu ilgiden memnunuz. Her sene bilet satışlarımızın arttığını görüyoruz" diye konuştu.

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