Taksiciler ÖTV muafiyetinin kalıcı olmasını istiyor

TAKSİCİLERE bir defaya mahsus tanınan ÖTV muafiyetinde son 6 aya girilirken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan, bunun kalıcı hale getirilmesi için çağrıda bulundu.

Esnafa yönelik teşviklerden biri de taksicilere tanınan ÖTV muafiyeti. Taksiciler bir defaya mahsus olarak ÖTV ödemeden araç alabiliyor. Bu hak, 2019 yılı Haziran ayında sona erecek. Ülke genelindeki yaklaşık 100 bin taksici esnafı, uygulamanın devam etmesini istiyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da bu yöndeki çağrılarını bir kez daha tekrarladı. Oda Başkanvekili Erkan Özkan, şehir içi taşımacılıkta kullanılan minibüs ve otobüs gibi diğer ticari araçlarda ortalama yüzde 4 olan ÖTV'nin taksilerde yüzde 45 olduğuna dikkat çekti. Özkan, bu durumun haksız rekabete yol açtığını belirterek, "Araçlarımız otomobil grubunda yer aldığı için yüzde 45 olarak bizden alınan ÖTV'ye hep karşı çıktık. Hükümetimiz sesimizi duydu, esnafımıza sadece bir defa yararlanmak üzere ÖTV muafiyeti getirdi. Birçok arkadaşımız yararlandı, araçlarımızı yeniledik. Bu nedenle minnettarız" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan, İzmir'de 2 bin 823'ü kent merkezinde olmak üzere toplam 3 bin 615, ülke genelinde ise 100 bine yakın taksicinin 6 ay sonra sona erecek uygulamanın indirimli olarak sürekli hale getirilmesini beklediğini dile getirerek şunları söyledi:

"ÖTV ödemek istemiyoruz diye talebimiz hiçbir zaman olmadı. Yüksek orandaki ÖTV'nin yarı yarıya indirilerek süreklilik kazandırılmasını talep ediyoruz. Böylece yasal sınır olan 9 yılın dolmasını beklemeden araçlarımızı daha sık yenileyerek vatandaşlara daha iyi koşullarda hizmet sunabiliriz. Bu uygulamayla devletimiz vergi kaybına uğramayacak, aksine daha sık taksi yenileneceği için gelir artışı sağlayacaktır. Minibüsler ve servis araçları ile aramızda adil olmayan rekabet koşulları da böylece düzeltilmiş olacaktır."

İZMİR, ()

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