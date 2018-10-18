Taksiciler denetimden memnun

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İçişleri Bakanlığı'nın taksi şikayetleri üzerine harekete geçmesini bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, "Daha kaliteli hizmet sunmak için her ay 200 şoföre eğitim veriyoruz, gelen her şikayeti değerlendiriyoruz. Bu mücadelede elimiz güçlenecek" dedi

İçişleri Bakanlığı, kısa mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan, fazla ücret almak için güzergahı uzatan taksicilerle ilgili ülke genelindeki şikayetler üzerine valiliklere genelge gönderdi. Vatandaşı mağdur eden şoförlere adli ve idari ceza kesilmesi talimatı verildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, denetimlerin artmasının hizmet kalitelerinin artmasını sağlayacağını, bunu bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti. Anık, gelen şikayetler üzerine yıllardır sıkı mücadele yürüttüklerine, eğitim faaliyetleri ile olumlu sonuçlar aldıklarına dikkat çekti, "İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesi elimizi daha da güçlendirecek" dedi.

"DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili olan Celil Anık, "Günün 24 saati görev başında olan Haber Merkezimiz, www.izsofoda.org.tr adresli internet sitemize ve (0232) 250 54 44 numaralı telefonumuza iletilen tüm şikayetler ile önerileri kayda alıyor. Vatandaşlardan gelen bildirimlere ilişkin hemen harekete geçiliyor, sorun gideriliyor. Sonrasında da şikayet ya da öneri sahibine ulaşılarak sonucu iletiliyor. Ayrıca bu şikayetlere kalıcı çözüm bulmak amacıyla şoför arkadaşlarımız halkla ilişkiler, öfke kontrolü ve trafik seminerlerine alınıyor. Bu eğitimlere ayda ortalama 200 kişi katılıyor. Tehlikeli araç kullanma, trafik kurallarına uymama, yolculara ya da diğer sürücülere saygısız davranma gibi şikayetlere yönelik eğitim programlarımız aralıksız sürecek. Tüm bu çabalarımız sayesinde İzmir'de bizi üzen olaylar pek yaşanmıyor, yaşandığında da anında müdahale ediliyor, gerekli uyarılar ve yaptırımlar yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile İzmir Valiliği'nin başlatacağı denetimler sayesinde daha iyi bir noktaya ulaşacağımızı düşünüyoruz, bu nedenle memnuniyetle karşılıyoruz ve tam destek veriyoruz" diye konuştu.

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