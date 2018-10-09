Takla otomobilde 3 kişi yaralandı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza Lüleburgaz-Babaeski ilçeleri arasında sabah saatlerinde meydan geldi. Recep S.'nin kullandığı 39 LN 582 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Atilla U.'nun kullandığı 39 LM 101 plakalı araca yandan hafif çarptıktan sonra orta refüje çarparak takla attı. Otomobilde bulunan Recep S., Münevver S. ve Erkan Y. yaralandı. Çevrede bulunanların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar ihbar üzerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.