Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, su tahliye kanalına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında D-755 karayolu Söğütlü Çeşme mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Onur Yolal(24) idaresindeki 16 SHK 22 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp su tahliye kanalına çarparak takla attı. Yan yatan otomobilde yaralanan Onur Yolal, haber verilmesiyle gelen ambulansla Eskipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, su tahliye kanalına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında D-755 karayolu Söğütlü Çeşme mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne...
Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, su tahliye kanalına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.