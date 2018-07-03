Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yol kenarında su kanalının beton duvarına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Recep Demir (53) yaralandı.

Kaza, Keşan-Gelibolu karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Recep Demir yönetimindeki 17 RL 592 plakalı otomobil, yolun 14'üncü kilometresinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalının beton duvarına çarparak, takla attı. Kazada yaralanan sürücü Demir, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.