Takla atan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()– TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Nafi Akbulut ve oğlu Efe Akbulut yaralandı.
Kaza, Havuzlar Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı yolu üzerinde meydana geldi. Nafi Akbulut yönetimindeki 22 FM 782 plakalı otomobil ile Bülent Ecevit yolu üzerinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Nafi ve oğlu Efe Akbulut yaralandı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.