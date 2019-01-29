Takla atan otomobil apartmanın bahçesine uçtu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde Mustafa Özdemirkan (38) yönetimindeki otomobil takla atarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Ters dönen otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Eğirdir Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Özdemirkan'ın kullandığı 32 EZ 912 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla atan araç, bir apartmanın istinat duvarını aşarak yaklaşık 5 metreden bahçeye düştü. Duvarın üzerindeki demir korkulukları da kıran araç ters dönerek durdu. Hurdaya dönen araçtan kendi çabasıyla çıkan sürücü, çeşitli yerlerinden yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bahçeye uçan ise araç çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

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