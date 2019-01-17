Takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Velimeşe Mahallesi'ndeki Çerkezköy karayolu üzerinde meydana geldi. Çorlu’dan Çerkezköy istikametine giden Erkut Bayındır yönetimindeki 59 TJ 35 8 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksöyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Araçta bulunan sürücü Erkut Bayındır ile Murat Aker yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.