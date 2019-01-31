Takla atan araçtan yaralı kurtuldu

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çavdır Mahallesi'nde Alpaslan Ulutaş (28) yönetimindeki otomobil, saat 19.00 sıralarından henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı, ters döndü. Kazada, sürücü Alpaslan Ulutaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarılan Ulutaş'a ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla götürüldüğü Kaş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ulutaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI