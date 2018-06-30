Takım elbiseli sanığa ilk duruşmada tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’da otomobil kiralama konusunda çıkan ve bir kişinin av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandığı olayla ilgili tutuklanan Zeki Çiçek, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zeki Çiçek, gözaltına alındıktan sonra “Hakim karşısına takım elbisesiz çıkmam” diyerek, yakınlarından istediği takımı giyip adliyede hakim karşısına çıkmış ve tutuklanmıştı.

Olay, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi, Gülveren Caddesi’nde geçen Kasım ayında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde araç kiralama işi yapan Zeki Çiçek, kendisinden iki günlüğüne parası peşin verilerek kiralanan aracın geri getirilmemesi üzerine polise başvurdu. Otomobilin yerini GPS sisteminden tespit eden Zeki Çiçek, babası Ali Rıza Çiçek ve Adem Alper ile birlikte sinyal alınan olay yerine gitti. Zeki Çiçek, burada karşılaştığı Abdullah Balandi’yle (27) tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken Zeki Çiçek, iddiaya göre otomobilden çıkardığı pompalı tüfekle Abdullah Balandi’ye ateş etmeye başladı. Balandi de otomobilden çıkardığı tüfek ile ateş ederek karşılık verdi. Çıkan çatışmada Balandi, baş ve göğsünden aldığı saçmalarla ağır yaralandı. Olayın ardından 3 şüpheli geldikleri otomobile binerek kaçtı. Balandi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Balandi yapılan tedaviler sonucunda eski sağlığına kavuştu.

TAKIM ELBİSE İLE HAKİM KARŞISINDA

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Zeki Çiçek, babası Ali Rıza Çiçek ve Adem Alper olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı olarak operasyonda düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyet müdürlüğüne getirildi. Burada Balandi’yi vuran kişinin Zeki Çiçek olduğu tespit edildi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Balandi’yi ağır yaralayan Zeki Çiçek’in, mahkemede takım elbise giymek istediği, savcıya takım elbise ile ifade vermek istediği belirtildi. Yakınları tarafından getirilen elbiseyi giyen zanlı Zeki Çiçek, Ali Rıza Çiçek ve Adem Alper adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan sanıklardan Zeki Çiçek tutuklanırken, diğer ikisi serbest bırakıldı.

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılan Zeki Çiçek, tutuksuz sanık babası Ali Rıza Çiçek, başka suçtan tutuklu Burak Şenol, mağdur-sanık Abdullah Balandi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile ilk duruşmaya katıldı. Zeki Çiçek, “Bizden kiralanan aracın iki günlük kirasını peşin verdiler, ancak aradan bir hafta Geçti aracı teslim etmediler. Polise haber verdik. Aracın Görükle’de olduğunu tespit ettik. Babam ve Adem Alper ile birlikte gittik. Görükle’deki bir apartın otoparkında arabamızı gördük. Arabamızı geri almak, ayrıca bir haftalık kiralama ücretini de istedik. Bize ateş ettiler. Kendimi korumak için ben de ateş ettim. Pişmanım” dedi. Sanık avukatı Özgür Atabay, toplanan deliller sonucunda müvekkili Zeki Çiçek’in tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti alınan ifadelerden sonra Zeki Çiçek’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

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