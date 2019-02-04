Tahtalı'ya öğrenci akını

KEMER, () - KEMER Belediyesi'nin öğrencilere yarıyıl tatili hediyesi olarak düzenlediği teleferikle Tahtalı Dağı gezileri yoğun ilgi gördü.

Kemer Belediyesi'nin ilçedeki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle velilerine yönelik olarak 21 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında düzenlediği Olimpos Teleferik ile Tahtalı Dağı gezileri yoğun ilgi gördü. Geçen hafta sonu gerçekleştirilen son geziye katılan 1516 veli ve öğrenci Tahtalı Dağı'nda gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Servisle mahallelerinden alındıktan sonra teleferikle Tahtalı Dağı'na ulaştırılan öğrenciler ve velileri; kar topu oynadı, karda kaydı ve kardan adam yaptı. Çoğu ilk kez Tahtalı Dağı'na çıktıklarını ve ilk kez kar gördüklerini söyleyen öğrencilerle velileri, "Yarıyıl tatilinde çok güzel vakit geçirdik. Kemer Belediyesi'ne ve Başkanımız Mustafa Gül'e teşekkür ediyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de "Öğrencilerimizin başarılarını teşvik için sömestir tatilinde Kemer ilçemizin zirvesine gezi düzenledik. Öğrencilerimizin burada güzel vakit geçirmesi bizi de çok mutlu etti. Eğitime her zaman destek olduk ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyor ve tüm öğrencilerimize ikinci dönemde başarılar diliyorum" diye konuştu.

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