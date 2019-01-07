Tahtalı'dan Antalya manzarası

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA kent merkezine 57 kilometre uzaklıktaki Tahtalı Teleferik yönetiminin, doğa sporu tutkunları için kış aylarında başlattığı kar ve buz yürüyüş etkinlikleri büyük ilgi görüyor.

Gökyüzünün açık olduğu günlerde, kar ve buz yürüyüşü yapanlar zirveden Antalya'yı görebiliyor. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi aynı zamanda AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül'ün çizdiği yürüyüş rotasını kullananlar, manzaraya hayran kalıyor. Kasım ayında başlayarak mayısın son haftasına kadar süren yürüyüş etkinliğine, her yaştan macera tutkunu katılabiliyor.

Yürüyüş yapmak isteyenler teleferikle zirveye süren yolculuğun ardından, hazırlıklarını tamamlayıp Tahtalı Dağı'nın çevresini yürüyerek geziyor. Özel güvenlik ekipmanları ve profesyonel rehberlerin eşlik ettiği maceracılar, beyaza bürünmüş dağların manzarasının tadını çıkarıyor.

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