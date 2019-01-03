Tahtalı'da buz tırmanış rotaları belirlendi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ev AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, Tahtalı Dağı'nın kuzey yamacındaki buzda tırmanış rotalarını belirlemek için çalışma başlattı.

Dünyanın zirvesi Everest Tepesi'ne tırmanın Türk dağcılarından Yılmaz Sevgül, Kemer ilçesinde 2366 metre yüksekliğe sahip Tahtalı Dağı'nda buzda tırmanış rotalarını belirmek için çalışma yapıyor. 100- 150 metre arası yükseklikte değişen 6 buz rotası belirlediğini anlatan Sevgül, rota ilanı için gün sayıyor. Alternatif kış turizmi için önemli parkurlar olması planlanan buz rotalarının zorluk dereceleri ise konumuna göre değişiyor.

Yeni yılın ilk gününü Tahtalı Dağı'nın zirvesinde geçiren Yılmaz Sevgül, Tahtalı Dağı'nın kuzey yamacında gündüz güneşin karı eritmesiyle oluşan akıntının donmasıyla rotaların oluştuğunu söyledi. Buz tırmanıcılarını Antalya'ya davet eden Sevgül, yükseklikleri 100 ila 150 metre arasında değişen rotaları kısa süre sonra ilan edeceğini belirtti.

Yılmaz Sevgül, "Bu tür buz rotalarını İç Anadolu başta olmak üzere başka bölgelerde görmek pek mümkün değildir. Nedeni soğuk bölgelerde kar, 'toz kar' olarak adlandırdığımız şekildedir. Antalya dağlarında ise gündüz güneş ile eriyen kar akşam kuzey rüzgârları sayesinde donarak buz haline gelir. Tahtalı dağının kuzey yamacıda bu şekilde şekilleniyor. Bu tür oluşumları kayıt altına almamız gerekiyor. Alternatif kış turizmi için farklı bir deneyim olacak. Dünyanın farklı ülkelerindeki buz tırmanıcılarını bu rotalar bölgeye çekebilir" diye konuştu.

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