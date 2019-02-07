Tahtaköprü Barajında su kuşu sayımı yapılıyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Tahtaköprü Barajı'nda, Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımı başladı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 13 familyaya ait 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan Tahta köprü Barajında, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel başkanlığındaki 6 kişilik ekip KOSK nokta sayımlarına başladı.

Mustafa Gözel,"Her yıl olduğu gibi bu yılda belirlenen lokasyonlarda Tahtaköprü Baraj Göleti Yaban Hayatı Geliştirme sahasında KOSK sayımını yapıyoruz. Baraj ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alınacak. Sayım sonucu çalışmaların tamamlanmasının ardında kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

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