Tahta elektrik direklerini çalan şüpheli tutuklandı

MALATYA'da, TEDAŞ'a ait 5 tahta elektrik direğini keserek çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, Gözene Mahallesi'nde meydana geldi. Yerleşim yerinin uzağındaki TEDAŞ'a ait 5 elektrik direğini kesen A.A. ve B.G., çaldıklarını evlerine götürdü. TEDAŞ ekiplerinin ihbarı üzerine bölgede araştırma yapan jandarma şüphelileri belirleyerek adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler A.A. ve B.G.'yi olayda kullandıkları malzemeler ile beraber yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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