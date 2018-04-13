TAG otoyolunda denetim

Tolunay DUMAN/TARSUS,(MERSİN),() - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücülere denetim yapıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Köpekli Jandarma Timi, Asayiş Timi, Jandarma Trafik Timi, Vergi Uzmanı, Tarsus Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ve Mersin Gümrük Muhafaza İl Müdürlüğü personelinin katılımı ile TAG Otoyolu Avadan gişelerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 78 adet çekici, kamyon, kamyonetin, 36 adet hafif araç, 8 adet otobüs ve 340 şahısın kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde, bir sürücüye takoğraf hız kurallarına uymamaktan 235 TL, bir sürücüye takoğrafı kullanır durumda bulundurmamaktan 488 TL, bir araç sürücüsüne SRC belgesiz araç kullanmaktan 283 TL, bir araç sahibine SRC sürücüye araç kullandırmaktan 715 TL, üç araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan 324 TL, iki ticari araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan 216 TL para cezası kesildi. Vergi Denetim Memurlarınca dört sürücüye 960 TL para cezası, Geçici Koruma Kimlik Belgesi sahibi yabancı şahsı yol izin belgesi olmadan taşıdığı tespit edilen A.T isimli şahsa bin 144 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Suriye uyruklu bir şahsa zorunlu ikamete tabi olduğu ilden yol izin belgesi almadan ayrıldıkları için gerekli tebliğler yapılırken, 572 TL idari para cezası uygulamak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Veteriner sağlık raporsuz, pasaportsuz ve kulak küpesiz iller arası 27 adet büyükbaş hayvan taşıdığı tespit edilen Y.A isimli şahsa ise 6 bin TL olmak üzere yapılan denetimler sırasında toplamda 10 bin 937 TL para cezası uygulandı.

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