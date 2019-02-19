Taekwondocu Nisanur, Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı elde etti

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİSPOR Kulübü taekwondocusu Nisanur Sarı, geçen hafta Antalya’da yapılan Uluslararası 4.Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı kazandı.

Milli sporcu, Nisanur Sarı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu’yu makamında ziyaret ederek Antalya’da yapılan Uluslararası 4.Avrupa Başkanlık Kupası hakkında bilgiler verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Babuşçu, Antalya’daki başarısından dolayı Nisanur Sarı’yı tebrik ederek Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.