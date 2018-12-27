Tadım ustaları yıl sonu gala yemeğinde buluştu

ANTALYA, () - GASTRONOMİ sanatının gelişimini amaçlayan Paris merkezli Chaine des Rotisseurs Derneği'nin Antalyalı üyeleri, Rixos Sungate Hotel'de düzenlenen geleneksel yılsonu gala yemeğinde bir araya geldi.

Lezzet ve sunumun doruğa çıktığı gecede otel mutfak ekibinin hazırladığı, görselliğiyle de göze çarpan yemekler ve dünya markası şaraplar, Antalyalı tadım ustalarından büyük beğeni aldı. Gurmelere lezzet şöleni yaşatılan gecede, deniz tarağı, şampanya soslu karides, badem soslu kum midyeli brokoli ravoli, meyve parçaları ile deniz levreği, pirinç yufkasına sarılı konfi ördek, orman meyveleri ile dana bonfile gibi yemekler, şarap eşliğinde sunuldu.

Chaine des Rotisseurs Antalya Başkanı Nihat Tümkaya, geceye ev sahipliği yapan Rixos Sungate Hotel Genel Müdürü Derya Billur'a, yemek ve sunumlarda emeği geçen otel aşçı ve ekibi ile servis ekibine yönetim kurulu adına teşekkür etti. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, yiyecek içecek müdürü Yavuz Bingöl, yardımcısı Onursal Selmetoğlu, headsommelier Murat Dedeoğlu, mutfak şefi Recep Yüksel, yardımcıları Ramazan Ertosun, Önder Kılıç, Sedat Çay, İsmail Kule'ye derneğin plaketlerini sundu.

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