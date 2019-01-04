TAD'da yılbaşı eğlencesi

TÜRK Amerikan Derneği (TAD), yeni yılı müzik ve eğlence ile karşıladı. Türk Amerikan Derneği'nde Dernek Başkanı Orhan Karademir ve yönetim kurulu üyeleri ile Dernek Müdürü Üner Akdeniz'in ev sahipliğinde düzenlenen yılbaşı kutlamasına, dernek üyeleriyle davetliler katıldı. Blue Note Orkestrası'nın, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla renklendirdiği kutlama, geç saatlere kadar sürdü.

Dernek Başkanı Orhan Karademir, 2019 yılının Türkiye'ye ve İzmir'e uğurlu gelmesini dilerken, sanat dolu bir yılı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Yönetim Kurulu

02)Tuğçe- Celal Konacaklı, Celay- Neşe Koyun, Ali- Ece Yamandağ

03)Asuman- Tolga Yurtseven, Fatoş Özaydın

04)Şükran- Erol İnce, Begüm İnce

05)Ferda Eser

06)Şebnem Yıldız, Merve Kahyaoğlu, Gözde Sayman

07)Güzide Kocatepe

08)Nihal Karakaş, Okşan Akyol, Nesrin Kentli, Ufuk Töre

09)Banu Oran, Aynur Akdeniz

10)Blue Note orkestrası