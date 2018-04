Tabip Odası'nda Başkan Asu Kaya Gedik güven tazeledi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Tabip Odası'nın olağan genel kurulunda başkan Dr. Asu Kaya Gedik, güven tazeledi.

Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleşen kongrende ikinci kez göreve getirilen Dr. Gedik ve ekibi, 375 üyeden 115'inin oyunu aldı. Başkan Gedik, konuşmasında, sağlıkta yaşanan şiddet ve tıp alanındaki olumsuzluklardan söz ederek, yaşanan sıkıntıların bir an önce çözülmesini istedi. Divan Başkanlığını Musa Güven’in yaptığı kongrenin açılışı şehit ve gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yapılan seçimle 2'nci kez başkanlığa gelen Dr. Asu Kaya Gedik’in listesi şu şekilde oluştu: Yönetim Kurulu, Asu Kaya Gedik, Mustafa Coşkun, Hüseyin Kayaoğlu, Arkun Aytutuldu, İlkan Kayar. Onur Kurulu: Mustafa Sönmezler, Muhammet Akan, Cem Atik, Şükrü Karagöl, Eyüp Doğan. Denetim Kurulu: Namık Kemal Şenyiğit, Sait Yatkın, İbrahim Algan. Merkez Konsey Delegeleri: Alptekin Keçebaş, Buket Temel, Ali Çatalbaş, Refik Berber ve İlhan Gökçek isimlerinden oluştu.

Üyelerine teşekkür eden Dr. Asu Kaya Gedik, Osmaniye Tabip Odası'nın 2016-2018 döneminde, ülkenin içinden geçtiği zor koşullara rağmen temel vazifelerini başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Dr. Asu Kaya Gedik, "İzlemiş olduğu ulusal çizgi ve mesleki-sosyal faaliyetlerle OSTO yerelde ve ulusalda kendine has müstesna bir yer oluşturmuştur. Bu çizginin oluşumuna katkı veren başta oda organlarında çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

Gedik, “Öncelikli görevimiz, hekim haklarına sahip çıkacağız, hekimlerin gücüne güveneceğiz. Sağlık sisteminin yanlışlarına, aksaklıklarına karşı çıkacağız. Hekimin ve halkın sağlığı öncelikli görevimiz olacak. Bu zaman zarfında siyasetle değil hekim sorunları, dayanışması ile meşgul olduk. Kutup yıldızımız olan Atatürkçü, çağdaş, ulusal çizgiden hiç bir koşulda şaşmayacak olan hekim birliğimiz; yurtsever, Atatürkçü hekimlerin tek adresi olmuştur. Güç oda organlarındadır. Nöbeti devir alan her biri birbirinden değerli meslektaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.



