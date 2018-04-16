Tabip Odası'na ilk kadın başkan

DENİZLİ Tabip Odası'nın olağan genel kurulunun kazananı, Dr. Meral Alten oldu. Alten, Denizli Tabip Odası'nın ilk kadın başkanı oldu.

Denizli Tabip Odası Merkezi'nde dün (pazar) gerçekleştirilen genel kurulun ilk gününde, oda faaliyetleri ele alındı ve onaylandı. Başkanlığını Prof. Dr. Gökhan Önem'in yaptığı Denizli Tabip Odası'nda, ikinci gün ise seçim heyecanı vardı. Seçimlerde Dr. Meral Alten başkanlığındaki Çağdaş Hekimler Grubu ile liderliğini Dr. Sefa Gez'in üstlendiği Demokratik Katılım Grubu yarıştı. Seçimlere odaya kayıtlığı 1004 hekimden 460'ı sandığa gitti.

Çarşaf listeyle gidilen seçimde 344 hekimin oyunu alan Dr. Meral Alten, odanın yeni başkanı oldu. Alten'in rakibi Dr. Sefa Gez ise 235 oyda kaldı. Seçim sonuçlarının alınmasının ardından Denizli Tabip Odası'nda ikinci Alten dönemi başlamış oldu. Meral Alten'in eşi rahmetli Murat Alten de daha önce oda başkanlığını yapmıştı.Bu arada Dr. Meral Alten, Denizli Tabip Odası'nın ilk kadın başkanı oldu.

Meral Alten başkanlığındaki Denizli Tabip Odası'nın yeni yönetimi Dr. Ahmet Ünsal Ataşer, Dr. Selçuk Ünal, Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, Dr. Bedriye Fercem Erbay, Dr. Özcan Kurt ve Dr. Ruhsar Alaca'dan oluştu. Büyük kongre delegeliklerine ise eski başkan Prof. Dr. Gökhan Önem, Dr. Belkıs Sınık, Dr. Oğuz Peker, Dr. Simay Kaya, Dr. Süreyya Tan, Dr. Gökhan Deda ve Dr. Hüseyin Atıcı seçildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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