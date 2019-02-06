Tabela asmak isterken düşüp yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK’te, iş yerine tabela asmak isterken dengesini kaybedip yere düşerek yaralanan Onur Şahin, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Bayır Mahalle Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir iş yerine tabela asmak isteyen Onur Şahin, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan Şahin, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Onur Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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