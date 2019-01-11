Tabancayla intihara kalkışan adam öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da borçları yüzünden bunalıma giren Nasuh K. (45), dün paketindeki son iki sigarayı içtikten sonra tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan K., bugün yaşamını yitirdi

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi 2640 Sokak'ta bulunan apartmanın bahçesinde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ve çevreye borçları yüzünden bunalıma giren Nasuh K., apartman bahçesinde bir süre oturdu. Burada paketindeki son iki sigarayı içen Nasuh K., daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesi üzerine evlerinden çıkanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki Nasuh K.'yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Nasuh K., ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Nasuh K., müdahaleye rağmen bugün hastanede yaşamını yitirdi.

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