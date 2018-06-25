Tabancayla bacağından vurularak, yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde M.A., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından tabancayla vurularak, yaralandı.

Olay, Büyük Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi 8'inci blokta meydana geldi. Keşan Küçük Sanayi Sitesi 8'inci bloğa gelen M.A., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla sağ bacağından vurularak, yaralandı. M.A., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.