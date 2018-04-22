Tabakhane’de rekreasyon projesi çalışmalarına başlandı

Aleyna BAYRAM/TRABZON,() – TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüme tabi tutulan Tabakhane Vadisi’nde uygulanacak olan rekreasyon projesinin yapımına başlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yaparak yapım çalışmalarına başladık. Trabzon’umuz bambaşka bir yaşam alanı kazanacak” dedi.

Tabakhane Vadisi’nde uygulanacak olan proje hakkında bilgi veren Başkan Gümrükçüoğlu, yapılacak olan çalışmalarla gece kondu alanının Karadeniz’in en gözde yaşam alanı haline getirileceğini söyledi. Gümrükçüoğlu, “Tabakhane kentsel dönüşüm alanı içinde Kanuni Bulvarını sahile bağlayacak önemli bir ulaşım aksımız da yer alacak. Bu yol ile birlikte, kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının tamamlandığımız Pazarkapı Kavşağı ve Yavuz Selim Bulvarı arasındaki kısmının rekreasyon uygulama ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirilmişti. Yasal ihale sürecinin tamamlanmasının ardından Cuma günü yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak yapım çalışmalarına başlandı. Karayolları tarafından Pazarkapı Kavşağı ile birlikte Devlet Karayolu da yeniden düzenlenmektedir. Bu dev çalışmalarımız tamamlandığında bölge, Karadeniz’in en gözde yaşam alanı olacaktır” diye konuştu.

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