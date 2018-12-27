SYDV üyelerine teşekkür belgesi

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) bir yıllık görev süresi tamamlanan heyet üyelerine teşekkür belgesi verildi.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında SYDV'nin 2018 yılında yaptığı çalışmalara ilişkin değerlendirme yapıldı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek ve daire amirleri de katıldı. 2019 yılı için de yapılması planlanan çalışmalar ve yürütülecek faaliyetlerin de değerlendirildiği toplantıda Kaymakam Kapankaya, SYDV heyetinde bir yıllık görev süreleri sona eren Stadyum Mahallesi Muhtarı Seval Çalışkan, Yıprak köyü Muhtarı Bayram Ali Kirazlı ve emekli imam Hamdi Demiray'a da teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaymakam Kapankaya, "Vakfımızın 2018 yılında yapılan çalışmalar döneminde görev alan üyelerimize bugün burada teşekkür belgesi veriyoruz. Tüm muhtarlarımız mahallerimizde yaşayan muhtaç, mağdur ve yardım bekleyen vatandaşlarımızın tespitini yaparak Vakıf Müdürümüz İrfan Yüksel'e bilgi verdi. Bir yıl boyunca önemli bir görevi üstlendiniz. Dinar'da yaşayan yardıma muhtaç vatandaşları sizlerin sayesinde ulaşarak en iyi hizmeti sunmaya çalıştık. Bu nedenle sizlere teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımızla da mahallelerinde karşılaştıkları sorunları hep birlikte iletişim halinde tüm detaylarını araştırarak en iyi şekilde çözmeye çalışacağız" dedi.

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