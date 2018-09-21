SYDV'den öğrencilere destek

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi 1761 öğrenciye nakdi yardımında bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören bin 761 öğrenciye SYDV aracılığı ile 264 bin 150 TL nakdi yardım yapıldığını söyledi. Çocukların iyi bir eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını belirten Vali Tutulmaz, şöyle konuştu:

"İlimiz merkez ve köylerinde ikamet eden dezavantajlı ailelerin okul öncesi eğitim, temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim gören çocuklarına, hanede bulunan öğrenci sayısına göre eğitim materyali yardımı yapılmıştır. İyi bir eğitim olmadan iyi bir gelecek sağlanamaz. Eğitim, hayatımızda önemli bir yere sahip ve başarıya giden yol iyi eğitim almaktan geçmektedir. Bu sebeple şimdiye dek olduğu gibi bundan sonraki süreçte de elimizden geldiğince çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmaya, onların yüreklerine dokunabilmeye devam edeceğiz."

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