ŞUTSO'dan indirim çağrısı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, enflasyonla mücadele programı kapsamında yapılacak olan yüzde 10 indirim kampanyası için Şanlıurfa'daki tüm işletmelere çağrıda bulundu.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, enflasyonla mücadele programı kapsamında yapılacak olan yüzde 10 indirim kampanyası için ŞUTSO Hizmet Binasında gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Peltek gazetecilere yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda-Borsa üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Şanlıurfa olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız, enflasyonla mücadele programı kapsamında yapılacak olan yüzde 10 indirim kampanyası için Şanlıurfa'da ki tüm işletmelere çağrıda bulunuyoruz" dedi.

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