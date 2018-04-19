ŞUTŞO'da kayyum görevi, yeni başkana devretti

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ŞUTSO) yönetim kurulu seçimi yapılırken, seçimlerde başkan olan İbrahim Halil Peltek kayyum başkanı İsmail Demirkol'dan görevini devir aldı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)'da 15 Temmuz'daki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sabri Ertekin gözaltına alınarak tutuklanmışdı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine ise daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kayyum atanmış, başkanlığa ise geçici süreliğine İsmail Demirkol getirilmişti. Yaşanan olayların ardından kayyum heyeti, odayı seçime götürdü. Yönetim kurulunun belirlendiği seçimler ise gerçekleştirildi. Seçimlerde İbrahim Halil Peltek, ŞUTSO'nun yeni başkanı olarak seçildi. Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen törende ŞUTSO kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, yeni başkan İbrahim Halil Peltek'e görevini devir etti. Törende konuşan ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, "Görevde bulunduğumuz 19 aylık süre içerisinde gerek kamu kurum ve kuruluşları ile gerekse Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlik beraberlik içerisinde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve üyeleri için görev yapmaya çalıştık. Görevimiz süresinde bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

ŞUTŞO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek ise “Sayın İsmail Demirkol, Sayın Hasan Fehmi Hayırlı ve Sayın Mehmet Emin Bayaslan’a Kayyum Heyeti olarak vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Zorlu bir dönemde ellerini taşın altına koyarak Şanlıurfa için, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve üyeleri için görev aldılar. Yaptıkları hizmetler, oda camiamız tarafından saygı ve takdir ile anılacaktır”dedi.

Yapılan törenin ardından ŞUTSO Yönetim Kurulu tarafından Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol’a 'Onursal Başkanlık Ünvanı' verildi.

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