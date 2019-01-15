Sutopu antrenörlerine gelişim semineri

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - TÜRKİYE Sutopu Federasyonu tarafından Gaziantep’te sutopu antrenörlerine yönelik düzenlenen 'Gelişim Semineri' Alleben-1 Yüzme Havuzunda gerçekleşti.

Türkiye Sutopu Federasyonu Milli Takımlar Baş Antrenörü Sinan Turunç, seminere katılan kursiyerlere; teknik bilgiler, suda duruş şekilleri ve uygulamalı eğitimler verdi. 3 gün süren eğitimler sonunda kursiyerler, Antrenör Eğitim Talimatı gereğince 2. kademeden itibaren Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılmaya hak kazandı. Seminer yoğun ilgi gördü.

Seminer ile ilgili bilgiler veren Türkiye Sutopu Federasyonu Mili Takımlar Baş Antrenörü Sinan Turunç, "Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından sutopu antrenörü ve sporcularına yönelik başlatmış olduğu gelişim seminerlerin ilk ayağını Gaziantep’te gerçekleştiriyoruz. Bu konuda bize Alleben-1 Yüzme Havuzunun kapısını açan başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine öncelikle teşekkür etmek istiyorum. 3 gün süren seminer çerçevesinde gündüzleri kursiyerlerimize eğitimler veriyoruz, akşamları ise havuz başında gündüz işlediğimiz dersleri uygulamalı olarak teknik bilgiler, suda duruş şekilleri ve buna benzer eğitimler veriyoruz. Amacımız; yapmış olduğumuz bu seminerlerle antrenörlerimizin ve sporcularımızın seviyelerini daha yukarılara çıkarmak. 3 gün süren eğitimler sonunda kursiyerlerimiz, Antrenör Eğitim Talimatı gereğince 2. kademeden itibaren Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılmaya hak kazandı. Türkiye Sutopu Federasyonu olarak ilk kez düzenlediğimiz gelişim seminerinin ilk ayağını Gaziantep’te başlattık. Her ay iki ilimizde bu tür seminerlerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

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