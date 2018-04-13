Süt kazanına düşen çocuk yandı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'un Çavdır İlçesi'nde süt kaynatılan kazana düşen 3 yaşındaki H.N.A., ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Çavdır ilçesi İshak Köyü'nde evlerinin bahçesinde süt kaynatılan kazana düşen kız çocuğu H.N.A., ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan H.N.A., Gölhisar Stadyumuna inen ambulans helikopterle Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık birimine sevk edildi. Tedaviye alınan H.N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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