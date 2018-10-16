ŞUSKİ'ye enerji verimliliği ödülü

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Uluslararası katılımcılarında yer aldığı İstanbul su kongresi ve fuarında ödül aldı.

İstanbul Haliç kongre merkezinde gerçekleşen ve 22 ülkeden temsilcilerin katıldığı Uluslararası İstanbul Su Kongresi Fuarı’nda (İSTSU) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Enerji verimliliği ile ilgili yaptığı çalışma ve projeler kapsamında ekonomi ödülüne layık görüldü. Dünya genelinde su ve atık su sektörüne hizmet veren su profesyonelleri, akademisyenler ile kurum ve kuruluşlar, “Suyun Geleceğine Yön Verebilmek” için İstanbul Su Kongresi ve Fuarı’nda buluşarak çeşitli öneri, fikir, proje ve ortak kararlar alındı.

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