Suşehri'nde muhtarlar günü kutlandı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),() - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 19 Ekim muhtarlar günü nedeniyle program düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen ilçede bir kafede düzenlenen programa ilçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Duran Vuranok, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tevfik Coşkun, İlçe Özel İdare Müdürü Adem Kuzpınar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Burhan Güler, İl Genel Meclis Üyesi İdris Yazıcı mahalle ve köy muhtarları katıldı. Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu tüm muhtarların gününü kutlayarak görevlerinde ve yaklaşan seçimlerde başarılar diledi.

Programda muhtarların, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu'nun tayininin çıkması dolayısıyla üzüntülü oldukları görüldü.

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