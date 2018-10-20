Suşehri'nde model uçak eğitimi alan öğretmenlere sertifika

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),() - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde açılacak olan model uçak kursu için eğitimlerini tamamlayan 2 öğretmene sertifika verildi.

Eskişehir'de bulunan İnönü Havacılık Eğitim Merkezi tarafından verilen model uçak serbest rehber öğretmen başlangıç kursuna katılarak sertifika almaya hak kazanan Suşehri İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden İsmail Kurtulmuş ile Esra Kurtulmuş'a sertifikalarını veren Türk Hava Kurumu Suşehri Şube Başkanı Yüksel Çifçi tarafından verildi. THK Şube Başkanı Yüksel Çifçi, "Öncelikli çalışmamız ilçemiz gençlerini THK'nın çalışma alanları ile üniversitesine götürüp anlatmak, yine okullarımızda THK'yı anlatan programlar yapmaktır. Model uçak serbest rehber öğretmen başlangıç kursu için şubemize müracaat eden arkadaşlarımız eğitimlerini tamamlayıp sertifika almaya hak kazandı. Onların bu değerli bilgilerini ve emeklerini esirgemeyerek kurs açmayı planlıyoruz. Kıymetli öğretmenlerimizin bu fedakârlıklarından dolayı Türk Hava Kurumu ve şahsım adına kendilerine çok teşekkür ederim. Bunun geleceğimizin umudu olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz onlara vatan, bayrak ve millet sevgisini öğreten her biri birbirinden değerli olan öğretmenlerimize de örnek olmasını temenni ediyorum. Türk Hava Kurumu, uçan bir millet yetiştirmek, gençlerimize havacılık ilgi ve sevgisini aşılamak amacıyla eğitim merkezlerimizde her yıl binlerce havacılık sevdalısına tüm başlangıç kursları ücretsiz veriliyor" dedi.

THK'nın model uçak kursu, planör kursu, paraşüt kursu, yamaç paraşüt kursu, yelken kanat kursu, uçuş simülatörü pilotaj kurslarının ücretsiz verildiğini belirten Çifçi, "Bu kurslara katılmak isteyen gençlerimiz öncelikle kuruma üye olmalı, kurum içi faaliyetlerinde görev alarak katkı sunmalıdır. Kuruma sağladıkları destek ölçüsünde verilen puanlamaya göre kurslara katılmaya hak kazanırlar. İlçemiz halkı ile el ele vererek gençlerimiz ve geleceğimiz için kuruma sahip çıkalım. Daha ileri götürmek için birlikte olmak dileği ile bugüne kadar destek olan herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyorum" dedi.

10 yaşından gün almış çocukları kurslara katılmaya davet eden Şube Başkanı Yüksel Çifçi, kuruma desteklerini esirgemeyen Suşehri ve civardaki ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile kurum ve kuruluş yetkililerine teşekkür etti.

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