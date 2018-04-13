Suşehri'nde lise öğrencileri Aşık Veysel'i andı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Fen lisesi öğrencileri tarafından Aşık Veysel etkinliği düzenlendi.Suşehri Fen Lisesi Kadı Burhaneddin Meclisi "Veysel Gider Adı Kalır" projesi kapsamında Suşehri Kredi Yurtlar Kurumu Sosyal Tesisleri Salonunda Suşehri Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Veysel ve Anadolu Temalı" sergi açıldı. Öğrenciler tarafından daha sonra Müzik öğretmeni Didar Takalak şefliğinde hazırlanan Aşık Veysel Korosu Aşık Veysel türkülerinden oluşan bir konser verdi. Aşık Veysel Şatıroğlu hakkında video ve sunumların da gerçekleştirildiği program seyirciler tarafından beğeniyle karşılandı.

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