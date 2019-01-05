Suşehri'nde kar temizliği

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),() - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

İlçede dün etkili olan kar yağışının ardından, Suşehri Belediyesi kar temizleme ekipleri de çalışmalarına başladı. Öğle saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçe merkezinde Sivas Caddesi üzerindeki karları iş makineleri yardımıyla belirli noktalarda topladı. Biriken karlar kamyonlar yardımıyla ilçe merkezi dışına götürüldü. Kar yağışı dolayısıyla ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtildi.

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