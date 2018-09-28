Suşehri'nde kan bağışına yoğun ilgi 

Bulent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),() - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı çalışmasına öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Sivas Kan Merkezi tarafından Suşehri ilçesinde 3 gün boyunca kan bağışı çalışması gerçekleştirildi. Bağış çalışmasında görevli doktor Ümit Yıldız, kampanyaya katılımdan memnun olduklarını belirterek, "Suşehri halkının bu konuya çok duyarlı davrandı. Verdikleri her ünite kanın çok değerli olduğunun farkındalar. Bizler buraya ne zaman kan toplamak için gelsek, bizleri mahcup etmediler. Özellikle yüksek okul öğrencileri ilgi gösteriyorlar. Türk Kızılayı adına herkese teşekkür ederim" dedi.

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