Suşehri'nde çocuk ihmali ve istismarı konferansı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),() - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından 'Çocuk ihmali ve istismarı' konulu konferans düzenlendi.

Halk Eğitim Konferans salonunda düzenlenen panele Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr.Gülay Ercins, Okul Müdür Yardımcısı Yeliz Demirci, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Prof.Dr. Gülay Ercins, "Çocuklar masumiyeti, saflığı, coşkuyu, sevinci, neşeyi ve daha bir çok güzel şeyi ifade eder. Her gülenle gülmeye, her oynayanla oynamaya, her uzatılan eli tutmaya hazırdırlar. Çocuklardaki saf, temiz, aydınlık, pırıl pırıl bakışı hiçbir büyükte bulabilmek mümkün değildir. Her bakışları, her davranışları, içlerindeki masumiyeti ifade eder. Allah'ın bize emanet olarak verdiği çocuklar, hele hele en yakınları tarafından ihmal ve istismar ediliyorsa bu en büyük sorumsuzluktur. İnsanlık ayıbıdır" dedi. Prof.Dr.Ercins, 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre 2017 yılı içinde toplam 387 çocuğun cinsel istismara uğradığını ve bunların yüzde 66’sı akraba, komşu gibi çocuğun tanıdığı kişilerden oluştuğunu, istismarcıların yüzde 9'unun çocukla aynı evde yaşadığını ve Türkiye'de son 10 yılda çocuk istismar vakalarının yüzde 700 arttığını, buna karşın çocuk tecavüzlerinin sadece yüzde 5'nin ortaya çıktığına değindi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Miraç Burak Gönültaş, Öğretim Görevlisi Dr.Mehmet Kanak ise ihmal nedir, en çok hangi çocuklar ihmale maruz kalır, çocuğun ihmal edildiği nasıl anlaşılır, ihmal edildiğinde neler yapılmalı, cinsel istismar nedir, çocuğun cinsel istismara uğradığı nasıl anlaşılır konularında katılımcıları bilgilendirdi.

