Suşehri'nde 2 bin kişilik aşure dağıtıldı 

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),() - SİVAS’ın Suşehri ilçesinde Kaymakamlık tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından hazırlatılan 2 bin kişilik aşure ilçede bulunan Muhsin Yazıcıoğlu parkında vatandaşlara dağıtıldı. Öğlen namazının ardından İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından yapılan dua ile etkinlik başladı. Aşure dağıtımına İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da katıldı. Kaymakam Uzunoğlu, "Muharrem ayı dolayısıyla birlik, beraberlik ve dostluk adına 2 bin kişilik aşure hazırlatıp vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Dağıtılan aşureden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

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