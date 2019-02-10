Suşehri'nde 1915 şehitleri anıldı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ, (Sivas)() - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeniler tarafından şehit edildiği idida edilen 71 asker anıldı.

Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Yeşilyayla Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen anma programı kapsamında, öğle namazı öncesi köy camisinde mevlit okutuldu. Vatandaşlar mevlit sonrası iş adamı Muammer Demirci tarafından köy yakınlarına yaptırılan temsili şehitliğe geçerek burada dua etti. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen anma programına belediye başkan adayları, siyasi parti temsilcileri, Suşehri Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Erhan Memiş, İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Güven, Sivas Dernekler Federasyonu (SİDEF) Başkanı Celal Deniz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 2 saat süren anma programı katılımcılara yemek verilmesiyle son buldu.

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