Sürücüsünün bırakıp kaçtığı araçta 20 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından sürücüsünün bırakıp kaçtığı araçta yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 20 Pakistanlı kaçak yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Uzunköprü'den, İpsala yönüne giden V.Ö. yönetimindeki aracı Keşan'da durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç takibe alındı. Bir süre sonra aracını bırakarak kaçan V.Ö., karanlıktan faydalanarak, izini kaybettirdi. Polis araçta yaptığı aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 20 Pakistanlı kaçak yakaladı.

Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kaçan sürücü V.Ö. yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.