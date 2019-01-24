Sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdiler

BARTIN'da arızalanması nedeniyle sürücünün arkadaşı tarafından itilen otomobile arkadan gelen otomobil çarpması sonucu yaralanan Mustafa Akkabak’ın yakınları, sürünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Önceki gece Bartın-Zonguldak yolunda arızalanan otomobile yardımcı olmak istemeleri sonrasında yaşanan kazada 1 kişi ölmüş, 3 kişide yaralanmıştı. Kazadan sonra arızalanan otomobilin sürücüsü Mustafa Akkabak’ın tedavisi Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakımda devam ediyor. Diğer yaralı Yusuf Kaynak’ın tedavisi ise Zonguldak’taki hastanede yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Bartın Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi devam eden Mustafa Akkabak’ın ailesi olaydan sonra kazaya neden olan 74 AAD 252 plakalı otomobilin sürücüsü Recep Bayrak’ın adli makamlar tarafından adli kontrol ile serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Mustafa Akkabak’ın ağabeyi Sedat Akkabak, kazanın güvenlik kameralarında her şeyin ortada olduğunu söyleyerek, “Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kardeşimin otomobil arıza yapmış, onlarda iterek yol kenarında bulunan celbe çekmişler. Sonra başka bir araba resmen cinayet işlercesine kardeşlerimin bulunduğu bölümü uçarak, yaralanmalarına ve ölümlerine neden oluyor. Bu kazada genç yaşta 1 kişi hayatını kaybetti. Benim kardeşim ve diğer arkadaşımız hastanelerde yoğun bakımda tedavi altındadır. Ama sürücü bu kadar her şey ortadayken, adli kontrol şartı ile serbest bırakılıyor. Bunu kabullenmek mümkün değil, yüce Türk adaletine güveniyoruz.”dedi.

Mustafa Akkabak’ın babası Nihat Akkabak ise sürücünün adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına bir anlam veremediklerini belirterek, “Benim oğlum yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Ancak onu bu hale getiren kişi serbest bu bizim için çok zor bir durum. Adalete güveniyoruz.”dedi.

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