Sürücülere, okul çevresinde korna ve hız uyarısı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - TÜRKİYE Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, sürücülere okul önlerinde korna çalmamaları ve trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu.

Okul önlerinde trafik kurallarına uymayan ve çocuklarını özel araçları ile okula getiren veliler olduğunu kaydeden TTKÖD Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, sürücülere bir dizi uyarılarda bulundu. Kavuran, “Okul önlerinde ve yaya geçitlerinde hız limiti azami 30 kilometredir. Sürücülerimizin, okul önlerinden geçerken mutlaka çok dikkatli olması gerekmektedir. Bir de okullarımızın önünden geçerken servis araçlarının giriş ve çıkış saatlerindeki yoğunluğa dikkat edilmelidir. Toplu taşıma nedeniyle oluşan kalabalıkta yapılacak en ufak bir hatanın facia ile sonuçlanacağı akıllardan çıkartılmamalıdır. Diğer yandan çocuklarını özel araçları ile okula getiren velilerimizin de, kurallara harfiyen riayet etmesi gerekmektedir. Veliler, servis araçlarına saygılı olmalı, önceliği onlara vermelidirler. Çünkü onlar bir can, servis araçları ise birçok can taşımaktadır” diye konuştu.

KÖTÜ ALIŞKANLIK UYARISI

Güvenlik güçlerince bazı önlem ve denetimler yapılsa da vatandaşlara da bazı sorumluluk ve görevler düştüğüne işaret eden Kavuran, “Güvenlik güçlerimiz, okullarımızda, öğrencilerimizin güvenliği için ciddi çaba sarf etmektedir. Polislerimiz her ne kadar canla başla mücadele ediyor olsalar da, bizlere ciddi görevler düşmektedir. Velililerimiz, öğretmenlerimiz, servis sürücülerimiz ve tüm vatandaşlarımız öğrencilerimizi kötü alışkanlıklara sevk edebilecek davranışlarda bulunan kişilere karşı tetikte olmalıdırlar. Şayet tespit ettilerse, bu şahısları, hiç vakit kaybetmeden emniyet güçlerimize bildirmelidirler” dedi.

KORNANIN CEZASI AĞIR!

Okul önlerinde korna çalınmaması gerektiğinin de vurgulayan Dursun Kavuran, “Korna çalmanın ses kirliği nedeniyle yasak olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Korna çalınması, kanunen yasak olan ve trafik kurallarına aykırı bir davranıştır. Korna çalma eylemine emniyet güçlerince kesilen ceza 83 TL’dir. Eğer bu ses kirliliği belediye veya Çevre Bakanlığı’na bağlı birimlerce tespit edilirse, cezaları daha ağır olmaktadır. Cezadan ziyade, çevrede uyuyan bebekleri ve hasta olan insanları göz önünde bulundurması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.