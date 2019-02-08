Sürücülere kusurlu plaka uyarısı

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kameraların okumasını engelleyen kusurlu plakalar yüzünden araçların trafikten men edildiğini, muayeneden de geçemediğini belirterek sürücüleri uyardı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili Celil Anık, kusurlu plakalara ilişkin uyarıda bulundu. Anık, elektronik trafik denetim sisteminin birçok yerde faaliyete geçmesiyle birlikte plaka kontrollerinin de artırıldığına dikkat çekti. Anık, harfleri, yazıları silinen; üzerinde delik veya derin çizik bulunan plakaları kameraların okuyamadığını ya da yanlış okuyabildiğini dile getirdi, "Denetimlerde tespit edilen bu araçlar trafikten men edilebiliyor, ayrıca muayeneden de geçemiyor" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yoğun kontrollerle birlikte kusurlu plakalar yüzünden kendilerine başvuruların son dönemde yoğunlaştığını belirterek, "Artan talebi karşılamak için İzmir'de plaka basım atölyelerimizin sayısını 4'e yükselttik. Şu an Karşıyaka, Yenişehir, Buca Otokent ve Karabağlar Oda merkezimizde plaka basımı gerçekleştiriyoruz. Sürücülerin, trafikte tatsız sürpriz yaşamadan ya da araç muayenesine gitmeden önce kusurlu plakalarını mutlaka değiştirmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

CHP'den Menderes belediye başkanlığı aday adaylığı için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'ndan istifa eden Celil Anık, aday gösterilmeyince, geçen yıl yapılan yasal düzenleme kapsamında tekrar görevine döndü.

İZMİR, ()

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