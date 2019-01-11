Sürpriz evlilik teklifi duygulandırdı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - ANTALYA'da, cep telefonu distribütörü firmasında müdür yardımcısı olan Onur Suzer (29), kız arkadaşı Aylin Düzalan'a (26), iş çıkışında sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Duygusal anlar yaşayan Aylin Düzalan, "Evet" diye yanıt verdi.

Muratpaşa ilçesinde hizmet veren cep telefonu distribütörü ve teknik servisinde müdür yardımcılığı yapan Onur Suzer, aynı firmada müşteri temsilcisi olarak çalışan kız arkadaşına evlenme teklifi etmeye karar verdi. Bu anı farklı kılmak isteyen Suzer, arkadaşlarının da desteğiyle sürpriz teklif için hazırlık yaptı. İş yerinin karşısındaki Aşık Mahzuni Şerif Parkı'na, "Aylin'im, tüm ömrüne talibim, benimle evlenir misin?" yazılı pankart asan Onur Suzer, mumlarla da yere kalp yaptı.

PANKARTI GÖRÜNCE DUYGULANDI

Dün akşam mesai bitiminde Onur Suzer'le işyerinden çıkan Aylin Düzalan, pankartı görünce duygusal anlar yaşadı. Pankartın önünden diz çöken Onur Suzer, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Duygusal anlar yaşayan Aylin Düzalan, "Evet" diye yanıt verdi. Kız arkadaşının parmağına yüzük takan Onur Suzer, çiçek vererek sarıldı.

İş arkadaşları da meşaleler yakıp konfeti atarak ikiliyi tebrik etti. İkilinin birlikte çekilen fotoğraflarını da taşıyan mesai arkadaşları, uzun süre tezahüratta bulundu. Aylin Düzalan ve Onur Suzer daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı keserek mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

Evlilik teklifinin akılda kalıcı ve farklı olmasını istediğini, bu nedenle arkadaşlarının desteğiyle organizasyon yaptıklarını belirten Onur Suzer, "Uzun süredir evlilik teklifinde bulunmak istiyordum. Böyle bir organizasyon yaptık. Kız arkadaşım hem şaşırdı hem de çok mutlu oldu. Eylül ayında düğünümüzü yapmayı planlıyoruz" dedi.

Aylin Düzalan ise sürpriz evlilik teklifi karşısında çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

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