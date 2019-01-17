İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir giyim markasının işletmeciliğini yapan Serkan Hanedar, eşi Buse Hanedar için sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Partiye eşinin yakın arkadaşlarını çağıran Serkan Hanedar, doğum günü pastasını ve masasını balonlarla süsletti.

Antalya Efor Mağazaları işletmecisi Serkan Hanedar, eşi Ebru Hanedar için sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Akra Otel'deki Paplito'da düzenlenen partiye, çok sayıda davetli katıldı. Ebru Hanedar yakın arkadaşlarıyla sohbet etti, teşekkür etti. Doğum günü pastasını eşiyle kesen Ebru Hanedar, isminin yazılı olduğu balonların altında da fotoğraf çektirdi.

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