Suriyelilere yönelik seracılık kursu açıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Suriyeli mültecilere, mahsul üretimine destek amaçlı acil yardım projesi kapsamında seracılık kursu açıldı.

Osmaniye'deki Cevdetiye Beldesindeki kampta yaşayan mültecilere yönelik açılan kursta eğitimlere başlandı. Projenin, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) tarafından fonlanmakta olduğu, Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü ve Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğinde yürütüleceği kaydedildi.



6 GRUPTAN OLUŞACAK

6 gruptan oluşacak her bir kursun 2,5 ay süreceği, kursiyerlerin kurs süresince teorik ve pratik eğitim alacağı ve proje sonunda sebze yetiştirmeyi öğrenen Suriyelilerin hem sebze ihtiyaçlarını karşılayacakları, hem de mesleki nitelik kazanarak işgücüne dahil edilecekleri vurgulandı.

Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün kurum arazisi üzerine inşa edilen 8 dekarlık sera alanında, Suriyeli kursiyerler enstitünün teknik personelleri nezaretinde uygulamalı eğitim alacak. Suriyeli mültecilere destek amaçlı yürütülen projede 24 Eylül'de biber, domates, patlıcan ve salatalık sebzelerinin ekimleri gerçekleştirildi.



İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürü Reşat Yıldız, projeyle kursiyerlerin sebze yetiştiriciliğini öğrenerek, sera yetiştiriciliği yapılan bölgelerde istihdam olanaklarının artacağını ifade etti. Osmaniye İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın ise kursların ilk iki grubunu açtıklarını, geriye kalan 4 grup kursun ise bu iki kursun ardından başlayacağını söyledi. Akalın, projeye destek veren kurumlara teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.



FOTOĞRAFLI